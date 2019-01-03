حائل 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بساحة منتزه المغواة بحائل أمس, الفائزين الأوائل في بطولة تحدي الشاص التي تأتي ضمن تحدي حائل للرياضات الصحراوية المصاحب لفعاليات رالي حائل نيسان 2019، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.وحقق السائق يوسف الحربي المركز الأول في سباق تحدي الوانيت, وجاء في المركز الثاني السائق عبدالله السيف, فيما حلّ ثالثًا السائق سهيل الخزيم.وفي تحدي سيارات الشاص استطاع إبراهيم الشمري تحقيق المركز الأول, وجاء في المركز الثاني السائق عارف الشمري, فيما حصل على المركز الثالث السائق منصور الشمري.ويأتي هذا السباق الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام بإشراف فني من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية, فيما يقام اليوم سباق تحدي الطعس, في حين سيقام غدًا سباق الدراق الرملي.// انتهى //15:22ت م0111