جنين 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة فلسطينيين بينهم رئيس مجلس قروي فقوعة من محافظة جنين.وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من رئيس مجلس قروي فقوعة بركات عمر العمري، وهشام محمود أبو فرحة من القرية ذاتها، و أسامة تركمان من واد برقين، وحسام أبو عطية من مخيم جنين، وذلك عقب دهم منازل ذويهم.// انتهى //15:40ت م0112