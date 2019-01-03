جدة 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واستعتزم جمعية جمعية المودة للتنمية الأسرية ، بمنطقة مكة المكرمة إطلاق 18 مبادرة تنموية جديدة خلال العام الجاري 2019 م , وذلك حرصاً من الجمعية على تلمس حاجات المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم .وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة ، المهندس فيصل السمنودي ، أن الجمعية ستعمل خلال العام 2019 على 48 مبادرة مختلفة منها 18 مبادراة جديدة تتمثل في "مبادرة البرنامج الوطني لتأهيل المختصين" الذي تسعى الجمعية من خلاله لتأهيل 295 مختصاً ، و "مبادرة مركز استطلاع رأي الأسرة" الذي يعد المرجع الأول لقضايا الأسرة ، بالإضافة إلى "مبادرة الأبوة الإيجابية" التي تسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة لتأهيل 50 مستفيد من الآباء وإكسابهم بمهارات التربية الوالدية .وبين السمنودي ، أن الجمعية تُقيم أيضاً إلى جانب المبادرات مهرجان أسري توعوي بالشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ويُعد أحد أهداف برنامج التحول الوطني الذي يشير لتطوير حملات توعوية لوقاية المجتمع من العنف الأسري , وزيادة الوعي العام الأفراد والأسرة والمجتمع بقضية الأسرة وأهمية الاستقرار الأسري ، إلى جانب"مبادرة معرفة" لنشر ونقل المعرفة لتعزيز التنمية المجتمعية وتنمية القطاع غير الربحي لتحقيق أثر أعمق وتعزيز دورها في الابتكار وتقديم خدمات بجودة عالية من خلال بناء منظومة متقدمة ، مشيراً إلى ان هذه المبادرة تأتي في ضوء التزام جمعية المودة بالنقل المعرفي كأحد معايير التميز المؤسسي، و" مبادرة نمذجة العمل المؤسسي بالجمعية والتي تسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة لنمذجة منظومة العمل المؤسسي داخل الجمعية ومن ثم إتاحته للجهات التي ترغب في تطبيقه بمقابل مادي.وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية المودة إلى أن الجمعية تسعى من خلال هذه المبادرات الجديدة للوصول إلى كافة شرائح الأسر المستهدفة عبر تسخير كافة قدراتها لتقديم خدماتها لهم عبر موظفين مؤهلين يتبعون أفضل المعايير والإجراءات لضمان حصول المستفيد على الخدمة بأفضل صورة.يذكر أن جمعية "المودة " تقدم خدماتها للمستفيدين على مدى 13 ساعة في اليوم، بالإضافة إلى الحجوزات الاستشارية مجانًا عبر الرقم الموحد لخدمة العملاء "920001426 "، وخدمة الاستشارات الهاتفية عبر الرقم "920001421 " وكذلك الاستشارات الإلكترونية والتسجيل في الدورات التدريبية وتحميل البحوث والدراسات الأسرية لطلاب الدراسات العليا والباحثين، عبر موقعهاwww.almawaddah.org.sa .// انتهى//16:12ت م0129