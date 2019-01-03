صامطة 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسبدأت مساء أمس, فعاليات معرض الصقور والصيد بمحافظة صامطة، الذي تنظمه بلدية المحافظة, بحضور رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري, وذلك بحديقة البلدية بالمحافظة.وأوضح رئيس نادي الصقور بمنطقة جازان المشرف على المعرض خالد بن عبدالله صيرم, أن المعرض الذي يشارك به أكثر من ٤٠ مشاركًا على مدى ثلاثة أيام يهدف دعم هواية الصيد بالصقور، والتوعية بضرورة الحفاظ على البيئة وحماية الحياة الفطرية، والحفاظ على الهوية الثقافية، بوصفها أحد أهم منطلقات رؤية المملكة 2030 , وتعريف الناشئة بتاريخ المملكة وإرثها الثقافي، للحفاظ على ذلك الموروث، وما يحمله من قيم وعادات أصيلة.// انتهى //16:12ت م0130