الجنادرية 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسعرض جناح الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجنادرية، عدد من الشهادات التي حصلت عليها الرئاسة في مجال الجودة، شملت شهادة الجودة العالمية "الآيزو"، إضافةً إلى شهادة الآيزو المتخصصة في مجال أمن المعلومات، كما عرض الجناح شهادة الجودة 9001 بعد توثيق جميع الإجراءات والعمليات التي تقوم بها الرئاسة لرفع مستوى الخدمات وكفاءة الأداء.وحفل جناح الرئاسة بعدد من الوثائق التاريخية النادرة، إضافةً إلى بعض الأركان التوعوية والتعريفية بنشاط الرئاسة في المجتمع وطرق التواصل معها.وتهدف الرئاسة من خلال مشاركتها في المهرجان إلى تعريف الجمهور بأعمالها التوعوية عبر بعض الإهداءات والمواد المطبوعة، وعرض الأفلام التوجيهية المعززة للقيم الإسلامية، إضافةً إلى بعض الأركان عن الجرائم المعلوماتية وعن برنامج "اعتدال لتغزير الأمن الفكري.// انتهى //16:27ت م0133