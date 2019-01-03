مكة المكرمة 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسالتقي معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، معالي وزير المفوضية الوطنية لشؤون مسلمي الفلبين سيد أمين بنجيران، بحضور معالي نائب وزير الحج العمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط والوفود المرافقه لهما، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1440هـ وبرنامج استقبال وفود مكاتب شؤون الحج في مختلف أنحاء العالم.وتناول معالي وزير الحج والعمرة خلال اللقاء الموضوعات ذات العلاقة بالحجاج والمعتمرين والزوار، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن من أجل أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.من جانبه أشاد معالي وزير المفوضية الوطنية لشؤون مسلمي الفلبين, بالجهود المبذولة من حكومة المملكة العربية السعودية التي هي محل تقدير الجميع، لما كان لها بالغ الأثر في التسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم في كل راحة واطمئنان وسكينة ووقار، مبرزاً الخدمات التقنية التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لحجاج بيت الله الحرام التي أسهمت في تذليل العقبات التي تواجه ضيوف الرحمن.// انتهى //16:27ت م0134