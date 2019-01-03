القاهرة 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واساستضافت دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، احتفالية عن " القَط العسيري " للتعريف بهذا الفن التراثي السعودي الأصيل، الذي أدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" ضمن القائمة الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي.وشرح الأديب السعودي علي إبراهيم مغاوي، خلال الاحتفالية مفهوم فن " القَط العسيري " الذي ارتبط بعمارة المنازل في جنوب المملكة، والمراحل التي مر بها ودلالات الألوان والنقوش واختلافها من منطقة لأخرى, مشير إلى أن هذا الفن أصبح اليوم يمارس من قبل الفنانين والمصممين والمهندسين.// انتهى //16:35ت م0135