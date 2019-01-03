الجنادرية 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واساستقبل مركز الاتصال الموحد "1933 بجناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، بلاغات زوار الجنادرية شملت بعض الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالمساجد ومنسوبيها، وشؤون الدعوة، والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وشؤون الوزارة، من خلال فريق يباشر طوال أيام المهرجان، والرفع بها للمسؤولين للعمل على تلافيها ومعالجتها.وتأتي الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال مركز الإتصال إنفاذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتوفير الخدمة في جناح الوزارة بالجنادرية، وتكليف فريق عمل لتلقي البلاغات من زوار الجناح، والتعرف على خدمات مركز الاتصال الموحد، إيماناً بأهمية مشاركة المواطنين والمقيمين بهذه الخدمة في إطار الحرص على جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ورصد الملاحظات لتلافيها، وأهمية دور المواطن في اطلاع المسؤولين على ما قد يغيب عن أعينهم، إضافة إلى اطلاع رواد الجنادرية على ما تقدمه الوزارة من تقنيات متطورة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأحب البقاع إلى الله في الأرض وهي المساجد.يشار إلى أن عدد البلاغات الواردة للمركز منذ تدشينه بلغ أكثر من 5 آلاف بلاغٍ عن الأعمال والمهام التي تضطلع بها الوزارة، تركزت حول المساجد، وشركات الصيانة والنظافة التي تعمل بالمساجد في مناطق المملكة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ويتم التعامل مع كافة البلاغات بكل مهنية وشفافية وسرية تامة، وتمريرها بثلاث مراحل رئيسية، استقبال البلاغ ومن ثم إحالته للجهة المختصة، وبعدها يشعر المبلغ بالنتيجة وحالة البلاغ بعد معالجته.// انتهى //17:20ت م0138