الجنادرية 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسشارك طلاب وطالبات جامعة القصيم في رسم اللوحات الفنية والبورتريهات المعروضة ضمن جناح الجامعة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة .وأشاد الزوار بالأعمال الفنية، التي أبدع في رسمها طلاب وطالبات الجامعة ، ليعبروا عن إعجابهم وإشادتهم بالرسومات والمشغولات اليدوية، شملت صورٍ لملوك المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ال سعود ـ طيب الله ثراه ـ إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وصورة بورتريه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ـ حفظه الله ـ التي انالت إعجاب الزوار .// انتهى //17:21ت م0139