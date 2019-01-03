لندن 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 3 يناير 2019 م واساستهدفت قوات نظام الأسد مناطق في مورك والزكاة واللطامنة والصخر، التي تقع في القطاع الشمالي من ريف محافظة حماة الواقعة ضمن مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم، أن قوات نظام الأسد قصفت مناطق في قرى الزكاة وحصرايا والأربعين وأماكن أخرى في أطراف ومحيط بلدة اللطامنة، في القطاع الشمالي من ريف حماة.// انتهى //17:21ت م0140