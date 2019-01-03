الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسانطلقت فعاليات معرض الرياض للأصالة والتراث الخميس في وسط حضور كبير من عشاق الفروسية لمتابعة منافسات بطولة الرياض لجمال الخيل العربية التي تعد الأضخم على مستوى الخيول المشاركة والمتفردة في إقامتها محلياً بصالات مغلق ، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، كما يشمل المعرض على مجموعة من الفعاليات المصاحبة كقسم الصقور وقسم الإبل وقسم الفنون التشكيلية.وعن البطولة أشار رئيس اللجنة العليا المنظمة الأستاذ عماد بن محمد آل رشيد إلى أن المنافسة في اليوم الأول والمخصصة لفئة المهرات أعمار سنة إلى فئة أفراس 10 سنوات فما فوق فاقت التوقعات مما يجعل من مراحل البطولة الأخرى أكثر متعة.منوهاً إلى أن فئة الأمهار أعمار سنة إلى فئة الأفحل 10 سنوات فما فوق ستشهد أحداث منافساتها الجمعة المقبلة، بينما ستقتصر منافسات البطولة في يومها الأخير على بطولة الخيل السعودية الأصل والمنشأ وبطولة الأبطال.// انتهى //17:22ت م0141