جدة 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسأبرزت وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة خلال مشاركتها في فعاليات "الحديقة الثقافية" المُقامة حالياً، بساحة النورس في الواجهة البحرية بجدة, الروحانية والإنسانية في مناسك الحج والعمرةعبر معرض الصور الفوتوغرافية "بياض" الذي احتوى على 38 صورة مُعبرة عن الخدمات التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- للحجاج والعُمّار.وأفاد مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد غازي بافقيه، أن هذه المبادرة تأتي تحقيقاً لرؤية 2030 الوطنية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الهادفة إلى تعميق المشاعر بروحانية وإنسانية وجمالية شعيرتي الحج والعمرة، التي تبذل فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين، جهوداً كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسخير جميع السبل لراحتهم وخدمتهم.وبين أن المعرض "بياض" يحمل في مضمونه صورة تحمل رسالة وقيمة قد تغني عن مئات الكلمات خاصة حين يتم تداولها وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولها أثر كبير، مما يجعل الصورة مُعززة لقيم ديننا السماوي العظيم وثقافتنا الأصيلة ، وفخرنا وسعادتنا بخدمة ضيوف الرحمن .ولفت بافقيه النظر إلى أن الصور التقطها أشهر المصورين السعوديين الذين يجسدون في صورهم معاني الروحانية والإنسانية في مناسك الحج والعمرة، التي تُعد أول مشاركة للوزارة في معرض "بياض"، وذلك ضمن مبادرات ملتقي مكة الثقافي "كيف نكون قدوة"، الذي يُقام في موسمه الثالث بعنوان "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة" .// انتهى //17:23ت م0142