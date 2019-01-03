الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسحضرت هيئة حقوق الإنسان، الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن / جمال خاشقجي -رحمه الله- التي عقدت اليوم الخميس 27 / 4 / 1440هـ الموافق 3 / 1 / 2019م بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض؛ حيث وجهت النيابة العامة الاتهام لأحد عشر متهماً.وأشارت الهيئة إلى أن تقديم المدانين للمحاكمة يأتي تأكيداً لما سبق وأن أوضحته المملكة العربية السعودية من أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة سينال الجزاء الرادع.وبينت الهيئة أن إجراءات المحاكمة جرت على نحو ما كفلته أنظمة المملكة لجميع أطراف الدعوى الجزائية.// انتهى //17:23ت م0143