رام الله 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 3 يناير 2019 م واسطالبت وزارة الإعلام الفلسطيني بتطبيق القرار 2222 القاضي بحماية الصحفيين، والضامن عدم إفلات المعتدين من العقاب.وقالت في رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، سفير جمهورية الدومينيكان جوزيه سينجر "لا يكاد يمضي يومًا إلا ويرتكب جيش الاحتلال جريمة جديدة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، واليوم تبدأ إسرائيل عام 2019 بإطلاق النار من مسافة الصفر على طاقم تلفزيون فلسطين (المراسل بكر عبدالحق، والمصور سامح دروزة)، والمسعفين أثناء تغطية اقتحام المستوطنين لقبر يوسف في نابلس، بالرغم من ارتداء زيهم المهني، ما أدى إلى إصابة المراسل عبدالحق برصاصة معدنية في القدم، والمسعف ياسين عمران برصاصتين في الوجه ".ودعت ، مجلس الأمن إلى ترجمة نصوص قراره، خاصة ملاحقة المتورطين في التجاوزات والانتهاكات المنفذة بحق الصحفيين، وضمان عدم استمرار إفلاتهم من العقاب، والأفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الإعلاميين.وطالبت سينجر وأعضاء مجلس الأمن الدولي عدم انتظار المزيد من الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم من عدوان الاحتلال.وحثت الاتحاد الدولي للصحفيين، و"مراسلون بلا حدود، واتحاد الصحافيين العرب، ونقابات الصحفيين في دول العالم لاعتبار 2019 عاما لحماية الإعلاميين، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2222، وملاحقة المعتدين عليهم في كل مكان عن جرائمهم التي لا تسقط بالتقادم.// انتهى //17:53ت م0149