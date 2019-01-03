الجنادرية 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسعرضت أمانة منطقة الجوف ضمن مشاركتها في جناح وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33", الفرص الاستثمارية التي تعتزم الأمانة طرحها أمام المستثمرين.وتقدم أمانة الجوف لزوار الجنادرية تعريفاً بإنجازاتها ومشروعاتها التطويرية المنفذة حالياً والمستقبلية، إلى جانب مبادرات الأمانة التي تعمل حالياً على إنجازها.وأكد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي أن الجناح يقدم المطبوعات التي تعرّف الزائر بجهود الأمانة في خدمة أهالي وساكني منطقة الجوف، إلى جانب عرض المواقع المميزة وطرحها للاستثمار أمام رجال الأعمال في مدينة سكاكا ومحافظات المنطقة وفي مقدمتها الاستثمار في بحيرة دومة الجندل السياحية.// انتهى //17:56ت م0150