رياضي / نادي الفروسية يقيم سباقه غداً على مساهمة النادي
الخميس 1440/4/27 هـ الموافق 2019/01/03 م واس
الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واس
يقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ39 غداً ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ (2018 / 2019م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على مساهمة نادي الفروسية ( جائزة مالية ) .
وأوضح مدير عام النادي عادل المزروع, أن السباق يتكون من 10 أشواط وخصص الشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسية لمسافة 1600 متر، متمنياً التوفيق للجميع .
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18:00ت م
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