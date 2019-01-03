الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسيقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ39 غداً ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ (2018 / 2019م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على مساهمة نادي الفروسية ( جائزة مالية ) .وأوضح مدير عام النادي عادل المزروع, أن السباق يتكون من 10 أشواط وخصص الشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسية لمسافة 1600 متر، متمنياً التوفيق للجميع .// انتهى //18:00ت م0151