سكاكا 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, حسن بن حامد المفرّح بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة الجوف.وقدم سمو نائب أمير منطقة الجوف, التهنئة للمفرح، معرباً عن أمله في تقديم أفضل الخدمات والبرامج للمستفيدين من الوزارة وفروعها.من جهته أعرب المفرح عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف, داعياً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع.// انتهى //18:10ت م0152