سكاكا 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي.وفي مستهل الاستقبال قدم المهندس الغامدي التهنئة لسمو الأمير فيصل بن نواف بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف، داعياً الله أن يعينه لخدمة المنطقة وأهلها.بعد ذلك استعرض الأمير فيصل بن نواف مع أمين منطقة الجوف, عدداً من المشروعات والخدمات البلدية المقدمة للمواطن في المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة.ووجه سموه بالرفع من مستوى الخدمات، في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة، والعمل على تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة.// انتهى //18:21ت م0156