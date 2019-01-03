الجنادرية 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسنظم بيت منطقة المدينة المنورة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية, مبادرة "إفطار صائم" لزوار المهرجان كل يوم إثنين وخميس منذ انطلاقة فعالياته، إذ حرص الصائمون على التواجد في مقر "البيت المديني لتناول الإفطار وسط أجواء إيمانية، تحيي السنة النبوية المطهرة في الصيام، وتحاكي سفر الإفطار بالمسجد النبوي.وأوضح المشرف العام على مشاركة بيت المدينة محمد بن مصطفى النعمان, أن سفرة الإفطار تحاكي المكونات التي تتواجد على سفرة الإفطار بالمسجد النبوي يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، وتضم الشريك المديني ، والدقة المدينية ، والتمر، وماء زمزم، الذي تم توفيره بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويصل امتداد السفرة إلى نحو 100 متر في معظم الأيام.وبين النعمان أن بيت المدينة المنورة يشارك في هذه الدورة بمبادرتين جديدتين, بالإضافة إلى مبادرة توزيع السواك عند كل صلاة إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكيراً بها، وأيضاً مبادرة نادي الصقور يقدمها متخصصون من محافظة ينبع، مبينًا أن الأنشطة والبرامج والمبادرات المعتمدة تتماشى مع رؤية البيت المشتملة على أن يكون بيت منطقة المدينة المنورة رائدًا في تقديم تاريخ وحضارة وثقافة المنطقة وموروثها الشعبي الأصيل، وحاضرها المجيد، ومستقبلها الواعد بما فيه من تنوع وتعايش وقدوة، وذلك بأحدث الأساليب والتقنيات.// انتهى //18:41ت م0157