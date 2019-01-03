رياضي / كأس خادم الحرمين الشريفين : تأهل فرق النصر والقيصومة وأبها والأمجاد لدور الـ32 لبطولة
الخميس 1440/4/27 هـ الموافق 2019/01/03 م واس
الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واس
تأهلت فرق النصر والقيصومة وأبها والأمجاد لدور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، اليوم ضمن دور الـ64 للمسابقة .
وجاء تأهل النصر بفوزه على الجندل بستة أهداف دون رد ، وتأهل القيصومة بفوزه على الغوطة بهدفين مقابل هدف ، فيما بلغ فريق أبها الدور نفسه بتجاوز الجبلين بأربعة أهداف دون رد ، وفاز أيضًا الأمجاد على ضمك بهدف دون رد .
ويلعب لاحقًا النهضة مع حطين ، والجيل مع الكوكب والوحدة مع النعيرية .
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18:52ت م
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