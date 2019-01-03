الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واستأهلت فرق النصر والقيصومة وأبها والأمجاد لدور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، اليوم ضمن دور الـ64 للمسابقة .وجاء تأهل النصر بفوزه على الجندل بستة أهداف دون رد ، وتأهل القيصومة بفوزه على الغوطة بهدفين مقابل هدف ، فيما بلغ فريق أبها الدور نفسه بتجاوز الجبلين بأربعة أهداف دون رد ، وفاز أيضًا الأمجاد على ضمك بهدف دون رد .ويلعب لاحقًا النهضة مع حطين ، والجيل مع الكوكب والوحدة مع النعيرية .// انتهى //18:52ت م0158