إسلام آباد 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 3 يناير 2019 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع تركيا.وأوضح في تصريح له في إسلام آباد اليوم، قبيل توجهه إلى أنقرة برفقة رئيس الوزراء عمران خان الذي سيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا تستمر يومين أن باكستان تعد تركيا صديقًا موثوقًا، وتسعى إلى تعزيز العلاقات معها إلى شراكة اقتصادية قوية.وأضاف ، أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى تركيا تهدف إلى عقد مباحثات شاملة مع القيادة التركية لبحث إمكانية تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية وخاصة عملية السلام الأفغانية، مشيرًا إلى أن تركيا أدت دورًا إيجابيًا لإحلال السلام في أفغانستان.وأكد قريشي سعي باكستان دائمًا إلى تعزيز العلاقات مع جميع الدول بما فيها الدول المجاورة لها.// انتهى //18:53ت م0159