الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية - حفظه الله - يرعى صاحب السمو الملكي فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بعد غد السبت حفل السباق السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير "كأس الوفاء" بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.وبهذه المناسبة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية عن بالغ الاعتزاز بما تحظى به رياضة الفروسية من اهتمام كبير ورعاية دائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري لنادي الفروسية - حفظه الله - مؤكداً أن هذا الدعم والتشجيع كان له أكبر الأثر في تقدمها وانتشارها وتحقيق ما يتطلع إليه عشاق ومتابعو هذه الرياضة، موضحاً أن النادي قد أنهى جميع الاستعدادات الخاصة بهذه المناسبة وأن اللجان العاملة أكملت مهامها في سبيل إنجاح الحفل الكبير بمشيئة الله، معرباً عن سعادته وجميع منسوبي نادي الفروسية بتشريف صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض لهذه المناسبة التي ينتظرها ويتوق إليها محبو وجمهور رياضة الفروسية .وتم تخصيص الشوط العاشر لخيل الإنتاج التي ستتنافس على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير - رحمه الله -.ويتكون برنامج السباق من عشرة أشواط الأول منها إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح ومسافته 1400م، والثاني إنتاج السعودية لجميع الدرجات ومسافته 1600م، والثالث إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح ومسافته 1800م، وفي الشوط الرابع إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح ومسافته 1600م، والخامس إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح ومسافته 2400م، والسادس للأفراس المستوردة مفتوح الدرجات ومسافته 2000م.وخصص الشوط السابع لأفراس الإنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1800م، والثامن إنتاج السعودية لجميع الدرجات ومسافته 2000م، والتاسع إنتاج السعودية لجميع الدرجات ومسافته 1600م، وفي الشوط العاشر على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير ( الفئة الثانية ) إنتاج السعودية لجميع الدرجات ومسافته 2000م.// انتهى //19:00ت م0160