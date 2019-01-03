جدة 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسشارك مركز البحوث والتواصل المعرفي في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة بعنوان "الكتاب تسامح وسلام"، وذلك من خلال تعزيز فكرته التي تتبلور حول مد جسور التواصل المعرفي واثرائها مع مؤسسات المجتمع بأطيافه كافة.وتأتي مشاركة المركز لاغتنام مثل هذه المناسبات للتعريف بالمركز الذي تجاوزت إصداراته 50 إصداراً ، علاوة على الدوريات الأربع ، والبحوث والتقارير المتوفرة بصفة دائمة على منصة المركز الإلكترونية، ونشر أعماله المعنية بالبحوث والدراسات والترجمات والتحقيقات التراثية والمعاجم .ويبذل المركز الذي تنطلق رسالته من تحقيق التواصل المعرفي بمختلف أشكاله، وإقامة العلاقات الدولية مع الهيئات والمؤسسات البحثية والثقافية وإعداد دراسات مستقبلية عن القضايا الداخلية والخارجية التي تتعلّق بالمملكة لاستشراف المستقبل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، جهوداً كبيرة واهتماماً أكبر في اصدار الكتب والبحوث المحكمة التي تختص بكل ما يعنى بالمملكة العربية السعودية داخلياً وخارجياً ، أو الدراسات المعاصرة حول الموضوعات العربية والإقليمية والدولية .ونهج المركز مؤخراً اهتماماً بالغاً بالترجمات إلى العربية من الكتب والتقارير والبحوث التي تتناول موضوعات مهمة، منها إصدار المركز الشهير "الحياة اليهودية في العصر الحديث" الذي يتواجد بالمعرض في طبعته الثالثة ، كما بدأ الآن بتبني خط جديد يتمحور حول المعاجم الحديثة ومحاولة التواصل مع جهات لا تحظى بالتواصل الفعال والعمل على تسخير معاجم خاصة بها كمعجم خاص باللغة النوبية ولغة الهوسا والبلوشية ومعجم للغة تماشق "الطارقي" ، وغيرها .ويسعى المركز لتحقيق رؤيته في أن يكون أحد المراكز الدولية لصناعة الفكر واتخاذ القرار وتوفير المعلومات عن القضايا المُثارة وتحليلها ومعالجتها على الصعيد الدولي وإيجاد وعي مجتمعي بالقضايا الحياتية ومجريات الأحداث بما يحقق تفاعلاً إيجابياً مع المتغيِّرات والمستجدات ويعطي سبقاً فكرياً في رصدها ووضع الحلول المناسبة لها على المستوى الداخلي .واستطاع المركز اطلاع زوار معرض جدة الدولي للكتاب على أهدافه التي تنبثق من تبنّي الدراسات والبحوث الجادة التي تسهم في توفير معلومات وافية عن الموضوعات والقضايا في الشؤون المختلفة، وتحليلها، ومعالجتها، بأسلوب علمي موضوعي وتحقيق التواصل المعرفي مع الجهات البحثية الوطنية والعربية والإقليمية والدولية وتبادل المعلومات والأفكار ووجهات النظر حول القضايا المختلفة ؛ لتجلية الحقائق وتشكيل اتجاهات موضوعية نحوها .ويسهم المركز في إيجاد وعي مجتمعي بالقضايا الحياتية ومجريات الأحداث؛ بما يحقق رؤيةً واقعيةً ، وتفاعلاً إيجابياً مع المتغيِّرات والمستجدات وفتح قنوات للتواصل مع مراكز البحوث والدراسات ووسائل الإعلام خارج المملكة واستقطاب المختصين بشؤون المملكة, من أكاديميين وخبراء وإعلاميين وغيرهم من المهتمين بالشأن السعودي وتوثيق العلاقة معهم وإشراكهم في فعاليّات المركز من حلقات نقاش وورش عمل ومحاضرات وندوات ومؤتمرات .// انتهى //19:10ت م0162