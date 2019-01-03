الجنادرية 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسيقدّم قسم الهوية والمبادرات بجناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة جهوداً كبيرة .ويقدّم الجناح فكرة حول الهوية الجديدة للمؤسسة التي دشنها معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد مؤخراً.وأوضح المشرف على الركن عبدالعزيز بن محمد الحديثي أن الهوية الجديدة تتماشا مع برنامج التحول الوطني 2020، وأهداف رؤية المملكة 2030، مبيناً أن مبادرات المؤسسة تشمل المدرب المعتمد وبوابة التدريب الأهلي الإلكترونية والمساعد التقني (duty) وبوابة أتقن.// إنتهى //19:10ت م0163