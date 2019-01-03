سكاكا 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واستابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، سير العمل للجان العاملة في بيت الجوف بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة في "الجنادرية33" .جاء ذلك خلال اتصال سموه هاتفياً برئيس وفد إمارة المنطقة الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي، الذي أكد لسموه أن مشاركة المنطقة لهذا العام متميزة من خلال فعاليات متنوعه في البيت الجوفي.وأكد سمو أمير منطقة الجوف ضرورة تقديم أفضل العروض والمشاركة التي تعكس مكانة المنطقة وعراقتها التاريخية والحضارية، والميزات التي تتمتع بها، مقدماً سموه شكره لأعضاء وفد المنطقة.من جانبه ثمن رئيس الوفد الدكتور الخالدي, اتصال ومتابعة سمو أمير المنطقة لسير العمل في بيت الجوف، مؤكداً حرص الوفد على تمثيل المنطقة بالشكل المشرف.وقدم الدكتور الخالدي شكره وتقديره باسمه واسم أعضاء الوفد لسمو أمير المنطقة على الاهتمام المباشر بالوفد وفعاليات الجوف بالجنادرية لتظهر في أبهى صورة.// انتهى //19:11ت م0164