الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسأطلقت جمعية أعمال للتنمية الأسرية برنامجها المهني ( مهنتك مستقبلك ) ، وذلك بهدف تطوير مهارات الشباب الحرفية في الصيانة والتشغيل، وتزويدهم بالمعلومة اللازمة لتنمية قدراتهم وإثراء معارفهم وتأهيليهم للمهن التي يحتاجها سوق العمل.ويتضمن البرنامج التدريبي على مهنة ( السباكة ، والكهرباء ) حيث سينهي المتدربون قرابة 100 ساعة تدريبية يتعرفون خلالها على المتطلبات والاحتياجات لممارسة المهنة ، إضافة إلى تدريبهم على الأعمال الفنية اللازمة، وسيقوم مدربون أكفاء بتقديم الدورات التدريبية للملتحقين بالبرنامج ، ومنحهم شهادات من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما ستقوم الجمعية بتمويل المشاركين بالبرنامج لافتتاح مشاريع خاصة بهم، أو إلحاقهم بوظائف في مجال عملهم .ودعت الجمعية الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى تسجيل بيانات لدى على الرابط التالي http://cutt.us/FXmt7 ، وحثت الشباب للاستفادة من هذه البرامج النوعية التي تؤهلهم لسوق العمل، وتفتح آفاق المستقبل أمامهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.يذكر أن جمعية أعمال للتنمية الأسرية حرصت على تحقيق الاستدامة المالية للمستفيدين من خلال التكثيف من البرامج الهادفة التي تتيح لهم فرص عمل واسعة، وتساهم في الحد من البطالة، والاستفادة من كافة الموارد البشرية، ورفع مستوى الوعي لدى شريحة الشباب بالأهمية الاقتصادية للأعمال المهنية والفنية ، ودورها في خلق فرص عمل أكبر عن طريق تخصيص موارد أقل مقارنة بمتطلبات الصناعات الأخرى, وقابليتها للاستيعاب، وتشغيل أعداد كبيرة من القوى العاملة بمؤهلات تعليمية متدنية.// انتهى //19:11ت م0165