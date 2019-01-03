جدة 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسرصدت "واس" ، تفاعل أهالي وزوار محافظة جدة ، مع الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تقدمها الجهات المشاركة في "الحديقة الثقافية" لدورتها الثانية ، التي استهدفت في مضمونها شرائح المجتمع كافة ، وذلك بساحة النورس ، التي تُعد أكبر ساحات واجهة جدة البحرية الجديدة بمساحة تبلغ نحو 42 ألف متر مربع ، ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟" .وجالت عدسة "واس" بين أجنحة وأركان الحديقة الثقافية التي تُعد إحدى مبادرات أمانة جدة في ملتقى مكة الثقافي ، حيث التقطت عدداً من الصور لمشاركة الجهات الحكومية وهي : إمارة منطقة مكة المكرمة ، ووزارة التعليم , ووزارة الصحة , وجامعة الملك عبدالعزيز, والرئاسة العامة لشؤون الحرمين ، ووزارة الحج ، والهيئة العامة للطيران المدني ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني , وميناء جدة الإسلامي ، ووزارة الإعلام ، وجمعية الثقافة والفنون ، والجوازات ، وجامعة جدة ، والشرطة ، والمرور ، وحرس الحدود ، والدفاع المدني ، والهلال الأحمر .كما وثّقت "واس" إقبال أهالي وزوار جدة خلال إجازة منتصف العام وتفاعلهم مع الانشطة والبرامج التي تربو عن 40 فعالية تُلبي في تنوعها احتياجات جميع الفئات العمرية من خلال البرامج الهادفة المتمثلة في المسرحيات الخاصة بالأطفال ، وأوبريت بعنوان "لبيه يابو فهد" ، وأوبريت "ولي العهد" ، وغيرها من الفعاليات التي تهدف إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة .// انتهى //19:11ت م0166