إسلام آباد 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 3 يناير 2019 م واسرحب وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تطلعه للقاء مع القيادة الباكستانية.وأوضح شودري في تصريح اليوم بإسلام آباد أن تحسن العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية مهم بالنسبة لأمن المنطقة، وسيسهم في دعم عملية السلام الأفغانية.وأضاف أن أمن باكستان مرتبط بأمن أفغانستان، وأن الاستقرار في أفغانستان يصب في مصلحة باكستان، مشيرًا إلى أن باكستان تُثمن الدور الذي تؤديه الولايات المتحدة لإحلال السلام في أفغانستان.// انتهى //19:22ت م0168