تبوك 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسزار معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أمس, جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك, حيث كان في استقباله مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان.وعقد الجانبان اجتماعًا جرى خلاله بحث سبل التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل، التي تأتي ضمن خطة عمل المنظمة لتكثيف التسويق وتقديم الكثير من التسهيلات وتقليل المعوقات مع التركيز على جودة الخدمات من خلال التأهيل والتدريب لأبناء المنطقة لقيادتهم في صناعة السياحة, في ظل ما تحظى به منطقة تبوك من مشروعات كبيرة ومتميزة لدعم القطاع السياحي, بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بنسلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة لإبراز الوجه الحقيقي للسياحة في منطقة تبوك لما تحتويه من مواقع سياحية وتاريخية وأثريه متنوعة في محافظاتها كافة,لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .// انتهى //19:24ت م0169