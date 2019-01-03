واشنطن 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 3 يناير 2019 م واسحذّرت الولايات المتحدة الأمريكية، إيران من المضي قدمًا في عمليات إطلاق صواريخ مزمعة إلى الفضاء، وطالبتها بوقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية.وأوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان صادر اليوم، أن مثل هذه العمليات ستساعد إيران على تطوير قدراتها الصاروخية عن طريق استخدام تكنولوجيا مشابهة للمستخدمة في إطلاق الصواريخ الباليستية.وقال بومبيو: "لن تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج، وتشاهد السياسات المدمرة للأنظمة الإيرانية وهي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر".وتابع: "ننصح النظام الإيراني بإعادة النظر في عمليات الإطلاق الاستفزازية تلك، ووقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية، لتجنب مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية ".وأكد بومبيو، أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تؤيد موقف الولايات المتحدة من أن عمليات الإطلاق المزمعة تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي.// انتهى //19:30ت م0170