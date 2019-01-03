نيويورك 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 3 يناير 2019 م واسانخفضت الأسهم الأمريكية صباح اليوم، متأثرةً بهبوط في قطاع التكنولوجيا بعد تحذير بشأن انخفاض المبيعات من شركة آبل.وانخفض مؤشر "داو جونز الصناعي 559.97 نقطة (2.40 في المئة) إلى 22787.40 نقطة، فيما تراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز، وناسداك.وكانت آبل قد اتخذت خطوة غير معتادة وخفضت توقعاتها للمبيعات الفصلية، نتيجة تباطؤ مبيعات آيفون في الصين، وانخفض سهم آبل صباح اليوم، بأكثر من 9 في المئة.// انتهى //19:34ت م0171