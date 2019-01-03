الجنادرية 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واساستعرضت الفرق الشعبية بقرية منطقة تبوك التراثية بالجنادرية الموروث الشعبي لعدد من محافظات المنطقة، قدمته بشتى ألوانه وصوره المختلفة التي تظهر ثقافة المنطقة وإرثها المتنوع.وقدمت فرقة تيماء على مسرح القرية التراثية لون العرضة السعودية، والسامري، فيما قدمت فرقة أملج ألوان متعددة منها زفة العريس والعجل والخبيتي مع السمسمية والدالوكه والجلالة والراية والدور البحري والقانون والمقطوف.وتواصل قرية تبوك التراثية تنفيذ برامجها اليومية المتنوعة على المسرح المفتوح وفي البيوت التراثية، وتقديم عروض لأفلام وثائقية عبر الشاشة الرئيسية للمسرح يتعرّف الزائر من خلالها على النهضة التنموية في شتى المجالات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى عروض للحرف اليدوية من صناعات وأعمال يدوية والأكلات التي تتميز بها المنطقة.// انتهى //19:55ت م0174