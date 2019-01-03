إسلام آباد 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 3 يناير 2019 م واسرحبت باكستان بفوز رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد في الانتخابات البرلمانية التي انعقدت مؤخرًا في بنغلاديش.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تهنئ الشيخة حسينة واجد على فوز حزبها للمرة الثالثة في الانتخابات البرلمانية، وتتمنى لشعب جمهورية بنجلاديش المزيد من التقدم والازدهار.وأعرب البيان عن أمل إسلام آباد في استمرار العلاقات الثنائية بين باكستان وبنغلاديش وفق بنود اتفاقية 1976م التي تم توقيع عليها بين البلدين إثر انفصال بنغلاديش عن باكستان.// انتهى //20:03ت م0175