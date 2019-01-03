الطائف 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسأعلنت جامعة الطائف اليوم عن تعيين 41 معيدًا ومعيدة على وظيفة محاضر، رغبة منها في مواكبة التطورات المتسارعة والنقلة النوعية التي تشهدها الجامعة في مختلف إداراتها وبرامجها.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغة الدكتور سعد بن سالم الزهراني، أن قرار تعيين 41 معيداً ومعيدة يأتي غب إطار اهتمام معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان بتحفيز وتشجيع منسوبيها على مواصلة واستكمال دراساتهم العليا لخدمة جامعتهم ووطنهم.وأشار إلى أن الجامعة أتمت في الفترة الماضية تعيين واستقطاب 53 محاضرًا ومحاضرة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وذلك ضمن توجه الجامعة الحثيث لتوطين الوظائف الأكاديمية كافة والتي يتقدم لها المؤهلين من الكوادر الوطنية المؤهلة.// انتهى //20:14ت م0176