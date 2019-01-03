الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واستنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة 13 من الدوري الممتاز للناشئين لكرة القدم تحت 17 عامًا بسبع مواجهات تجمع القادسية والتسامح، والفتح والشباب، وهجر والاتفاق، والهلال والخليج، والوحدة والجيل، والأهلي والنصر، والاتحاد والباطن.ويحل التسامح صاحب المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة ضيفًا على القادسية صاحب المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط ، ويواجه الفتح صاحب المركز التاسع برصيد 13 نقطة فريق الشباب صاحب المركز السابع بـ 19 نقطة .ويلعب هجر مع الاتفاق، ويستقر هجر في المركز العاشر برصيد 12 نقطة فيما يملك الاتفاق 23 نقطة في المركز الرابع ، ويحل الخليج ضيفًا على الهلال، ويدخل الضيوف المباراة برصيد 7 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما يحتل أصحاب الأرض المركز السادس برصيد 20 نقطة.ويقابل الوحدة فريق الجيل، ويملك الوحدة 20 نقطة في المركز الخامس، فيما لدى الجيل 17 نقطة في المركز الثامن ، وتٌقام قمة الجولة بين الأهلي والنصر، ويدخل الأهلي المباراة وهو متصدر الترتيب برصيد 31 نقطة فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 28 نقطة.ويحل الباطن ضيفًا على الاتحاد، وجمع الباطن 11 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 28 نقطة .// انتهى //21:16ت م0180