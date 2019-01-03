الجنادرية 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسزار معالي رئيس هيئة النقل العام رئيس مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) الدكتور رميح بن محمد الرميح ، اليوم جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 33 ) .وتجول معاليه داخل الجناح والأركان المصاحبة له، مطلعاً على ما يتضمه الجناح من عروض وتقنيات حديثة وأنشطة توعوية وتثقيفية، ودورات تدريبية ، إضافة إلى أبرز ما يقدمه من خدمات للزوار.// انتهى //21:16ت م0181