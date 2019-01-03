الجنادرية 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسأسهم جناح هيئة حقوق الإنسان بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 33 ) في تعزيز الوعي الحقوقي لدى زوار المهرجان، من خلال مشاركتها بعدد من الأركان والأقسام في المهرجان.وتقدم الهيئة من خلال جناحها استشارات توعوية وركناً خاصاً لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، إلى جانب قسم للإستقبال وتوزيع النشرات التوعوية، وقسم للأطفال يهتم بالعرض المسرحي يُبث خلاله رسائل توعوية بطريقة مناسبة لأعمار الأطفال ومداركهم، وقسم آخر يركز على العروض السينمائية للأطفال يُعرض خلاله مسلسل للتعريف بالمبادئ الحقوقية.ويبث الجناح للزوار عبر شاشاته أفلاماً توعوية وتعريفية بحقوق الإنسان، كما يقدم تعريفاً بالأنظمة والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي أصبحت المملكة طرفا فيها، والإجابة على الاستفسارات المطروحة من الزوار .// انتهى //21:19ت م0182