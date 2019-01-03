بريده 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بنجاح وتميز مهرجان ربيع بريدة 40 ، معبرًا عن فخره واعتزازه بالطاقات السعودية الشابة، من الجنسين، التي تقوم على تشغيله، وتنفيذ برامجه.جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمهرجان ربيع بريدة 40, الذي تقيمه أمانة المنطقة بمتنزه القصيم الوطني بمدينة بريدة ، يرافقه وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، وعدداً من المسؤولين.ووصف سموه المهرجان بالأبرز والأكبر من بين مهرجانات المنطقة، التي جعلت من القصيم إحدى المناطق المهمة على الخارطة السياحية في المملكة، مشيرًا إلى أن التكامل القائم في المنطقة، بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في سبيل تشغيل وتنفيذ المهرجانات والمناسبات السياحية هو من أهم أهداف برنامج جودة الحياة 2020 التي تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 لما فيه تقدم وتميز القطاع السياحي والترفيهي في المملكة.وبارك سموه النجاح الملحوظ للمهرجان، والذي تأكد من خلال كثافة الحضور والتواجد للزوار، مستشهدًا سموه بتجاوز أعداد المتوافدين على المهرجان ليوم أمس لأكثر من 20 ألف زائر وزائرة.وأوضح سموه أن الدولة تستهدف تفعيل المناشط السياحية والترفيهية، وهو الأمر الذي يضاعف من حجم المسؤولية، ويرفع من سقف الطموح نحو تشغيل وتنظيم للمهرجانات على أعلى مستوى من المهنية والاحترافية.وقدم سموه لأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي كل الشكر والتقدير على جهوده في الأمانة نحو تنظيم وتشغيل المهرجان، عبر التكامل مع القطاعات والجهات الحكومية الأخرى، وهو الأمر الذي حقق النجاح والتطلع.وتجول سمو أمير منطقة القصيم داخل أركان المهرجان واطلع خلالها على الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمهرجان التي تستهدف أفراد الأسرة والمجتمع ، وزار السوق الشعبي الذي يحوي العديد من البرامج التي تحاكي التراث ويقدمها حرفيون وحرفيات وما تتضمنه من مشغولات ومصنوعات أثرية، ومنتجات الأسر المنتجة من أكلات شعبية ومشغولات يدوية، كما اطلع سموه على فعالية المشراق ، والأجنحة الخاصة بالجهات الحكومية المشاركة بالمهرجان.عقب ذلك شهد سمو أمير منطقة القصيم حفل التكريم الذي بدء السلام الملكي ، ثم بدء الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً توثيقياً للبرامج والفعاليات التي قدمها المهرجان ، ثم كرم سموه الرعاة والمشاركين.// انتهى //21:31ت م0183