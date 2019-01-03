رياضي / المنتخب السعودي لكرة اليد للناشئين يخسر ودية مصر
الخميس 1440/4/27 هـ الموافق 2019/01/03 م واس
الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واس
يختتم المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مبارياته الودية خلال المعسكر الإعدادي المقام حالياً في جمهورية مصر العربية، بملاقاة منتخب مصر للناشئين (مواليد 2002)، غدا الجمعة .
وخسر ناشئين أخضر اليد بفارق هدف وحيد في لقائهما الودي الذي جرى اليوم مع منتخب مصر للناشئين (مواليد 2000م)، وذلك بنتيجة (21-22).
يذكر أن هذا المعسكر يأتي ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعداد ناشئين الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها شهر أغسطس القادم في مقدونيا.
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