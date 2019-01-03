الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسيختتم المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مبارياته الودية خلال المعسكر الإعدادي المقام حالياً في جمهورية مصر العربية، بملاقاة منتخب مصر للناشئين (مواليد 2002)، غدا الجمعة .وخسر ناشئين أخضر اليد بفارق هدف وحيد في لقائهما الودي الذي جرى اليوم مع منتخب مصر للناشئين (مواليد 2000م)، وذلك بنتيجة (21-22).يذكر أن هذا المعسكر يأتي ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعداد ناشئين الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها شهر أغسطس القادم في مقدونيا.// انتهى //21:33ت م0184