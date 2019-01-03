الجنادرية 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسخصص معرض الطفولة المبكرة بوزارة التعليم المشارك بفعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ، ضمن برامجه وأنشطته التعليمية التي يقدمها لأطفال الجنادرية ، ركناً خاص لكتابة القصة المرسومة لإشباع وتنمية خيال الطفل وقدرته على الابتكار، وتنمية ذائقته الفنية والحسية، وإثراء لغته، حيث تم تزويد الأطفال بالمفردات والتراكيب والعبارات الجديدة، لإكسابهم اتجاهات اجتماعية جيدة بالمشاركة في الألعاب، وكيفية التصرف في بعض المواقف.وأشارت المشرفة التربوية عفاف المروان، أن عناصر كتابة قصص الأطفال ترتكز على "الشّخصيّات" التي يتصدر الطفل الزائر دور البطولة فيها بإعتبار أن الطفل بطبعه يبحث عن أبطال يقلدھم.واحتضن جناح الوزارة مبادرة "سفراء التمريض بالتعاون مع الشؤون الصحية في منطقة الرياض، للتعريف بدور التمريض السعودي وأهميته في المجتمع وتعريف زوار الجناح بأهمية مهنة التمريض وفق رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها في تحقيق جاذبيتها ومشاركة سفرائها بشكل يتماشى مع النسق التعليمي بتوجيه رسالة التمريض للطفل وذويه.واحتوت المشاركة على ركن عيادة الطفل الصغير، وركن التلوين للأطفال بصور مصممة خصيصاً بشخصيات للتمريض تناسب مع الطفل.// انتهى //21:36ت م0185