حائل 27 ربيع الثاني 1440 هالموافق 3 يناير 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، أن مركز المعلومات الوطني هو جهد عظيم مدعوم من قيادة عظيمة، معبراً عن سعادته بما شاهده من تقنيات وابتكارات يقوم عليها أبناء الوطن المعطاء في المركز ، سائلا الله العلي القدير أن يديم نعمه ويحفظ ولاة أمرنا .جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمركز المعلومات الوطني ، حيث كان في استقبال سموه المشرف على أعمال وإدارة المركز اللواء طارق بن عبدالله الشدي وعدد من قيادات المركز ومسؤوليه.وتجول سموه والوفد المرافق في المعرض التقني للمركز واطلع على عدد من التقنياتوالابتكارات التي يقوم عليها أبناء المركز من ذوي الكفاءات المؤهلة، وشاهد سموه عدداً من العروض الحية لبعض خدمات المركز التقنية المتقدمة المخصصة للقطاعات الحكومية والخاصة .واستمع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن خلال زيارته لمركز البيانات إلى شرح عن آلية عمله وأسلوب تقديمه للخدمات الخاصة بالبيانات إضافةً إلى الخطط المستقبلية ، كما اطلع سموه على آلية عمل مركز العمليات الأمنية وجهوده في صد محاولات الاختراق وطرق احباطها بفضل ما يمتلكه المركز من خبرات تقنية عالية وامكانيات بشرية وفنية على أعلى المستويات مكنته بأن يكون على استعداد تام لمواجهة أي خطر .‏ // انتهى //22:08ت م0186