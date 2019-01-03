الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واساعتمدت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA قائمة العناصر والطرق المحظورة رياضياً للعام 2019م الذي أصدرته اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات باللغة العربية الذي تم العمل به اعتباراً من 1/1/2019م حتى 31/12/2019 م كمرجع رئيسي على موقع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات www.wada-ama.org >من جانبه أكد المدير التنفيذي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات عبدالعزيز المسعد أن هذا الاعتماد يأتي للمرة السادسة على التوالي كمرجع وحيد للغة العربية وهو نجاح يدعو اللجنة إلى الاستمرار في تقديم المزيد من العمل الكبير الذي تنتهجه في محاورها الرئيسة من (كشف و توعية و تدريب).يذكر أن اللجنة قامت بتوزيع ما يقارب 3000 كتيب لـ 260 جهة رياضية شملت (الاندية والاتحادات واللجان الرياضية) وتؤكد اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات استمرار تعاملها مع جميع أطياف المجتمع الرياضي بالحفاظ على صحة الرياضيين وتكريس مبدأ الرياضة الشريفة.//انتهى // ‏22:14ت م0187