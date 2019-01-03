جدة 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسحفل معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة بعنوان "الكتاب تسامح وسلام" تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بأكثر من 50 فعالية وتنظيم أكثر من 60 ورشة عمل في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي وندوات ومحاضرات ومسرحيات مشتملة على موضوعات اجتماعية وثقافية و55 فيلماً وثائقياً يحاكي الأسرة والطفل وتلامس السلوك التوعوي والتثقيفي .وأوضح المشرف العام على وكالة وزارة الإعلام للشؤون الثقافية عبدالله بن حسن الكناني، أن المعرض الذي يتربع على مساحة تبلغ 25.000 متر مربع على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية قدم أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة لمنصات التوقيع على كتبهم ، وسط تظافر مجهودات 20 لجنة عاملة ومشرفة و200 موظف ، كما يتنافس على المعرض 2000 عارض في مختلف أجنحة وأروقة المعرض .وبين الكناني أنه تم خلال المعرض رصد 180 ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع ، ووسط توقعات حصده لأكثر من 50 ألف زائر يومياً يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية بالمملكة ، وذلك مع مراعاة تكثيف ورش العمل المصاحبة للمعرض ، وهو ما اعتاده المعرض في كل نسخة له ، ملبياً بذلك أذواق الزوار بما ينعكس على مخزونهم المعرفي والثقافي .وأفاد أن المعرض الذي حظي بمشاركة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم لقي كل المتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية والحضارية التي تشهدها محافظة جدة وتحظى بالتنويع والتجديد تلبية لتطلعات مختلف شرائح المجتمع ووفقاً للتطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض التي تراعي الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب بما يثري الحركة الفكرية والمعرفية والاهتمام بالأدب والمثقفين والاحتفاء بالكتاب والمهتمين به .وأشار الكناني إلى أنه تم خلال الفترة المنقضية من أيام المعرض الذي يسدل الستار على فعاليته بعد غدٍ "السبت" أفلام كرتونية ثقافية للأطفال كمشاركة من الاتحاد الأوروبي ومنهم فنلندا، وإنجلترا ، ومسرحية ألف ليلة ونص وندوة "السعودية في عيون المغتربات" ، ومساجلة شعرية من خلال طالبات منح جامعة الأميرة نورة ، وندوة بعنوان "الفعل الثقافي قوة ناعمة" بمشاركة الدكتورة لمياء باعشن والدكتور محمد المسعودي والدكتور عادل خميس الزهراني والتي أدارت جلستها دلال عزيز ضياء .وبين أن المعرض ومن خلال برنامجه الثقافي استطاع تنظيم حوار "الكتاب رهان الوعي" بمشاركة نجيب يماني ، والدكتور سعود الصلاحي ، والدكتورة سارة العتيبي، والدكتور عدنان الشريف ، وأدار الجلسة الدكتورة هناء المجلد ، إضافة لتقديم فلكلور أردني من أداء مجموعة من الجالية الأردنية ، ومسامر "الفلكلور الهوية والانتماء" ، وتقديم فيلم وثائقي بعنوان "مصر .. تاريخ وحضارة" بمشاركة إحدى طالبات المنح بجامعة الملك عبدالعزيز ، وندوة بعنوان "تطلعات مستقبلية لقراءة الطفل" ، ومحاضرة بعنوان "مكتبات الحرمين بين الأثر التاريخي والاستجابة للواقع" بمشاركة مدير مكتبة الحرم المكي الشريف الدكتور عبدالرحمن الشهري وأدار الجلسة الدكتور حسن السريحي .وأشار إلى أن البرنامج الثقافي كان حافلاً بمشاركة مجموعة من الجالية السودانية في أداء عرض الفلكلور السوداني ، وتقديم أمسية شعرية بمشاركة الشعراء : حسن الزهراني ، ومحمد يعقوب ، ومروة مختار، وسامي الثقفي، والدكتور هلال العنزي ، ودلال المالكي ، إضافة لتقديم ندوة "المكتبات الجامعية أسئلة المستقبل" بمشاركة معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ووكيل جامعة الملك عبدالعزيز للتطوير الدكتور أمين بن يوسف نعمان ووكيل جامعة أم القرى للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني بن عثمان غازي ، وأدار الجلسة معالي الدكتور محمد بن علي العقلا .وبين أن المعرض تمكن من تقديم لوحه استعراضية "الأمل الواعد" وندوة بعنوان "التعليم والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة الدكتور شهاب جمجوم ، و شيان سيبايان ، وأمل جازع ، حيث أدار الجلسة سعد الخشرمي إضافة لندوة الطفل "ثقافة الطفل المنبع والمحتوى" بمشاركة الدكتورة صباح عيسوي ، والدكتور فرج الظفيري ، والدكتورة وفاء السبيل ، والدكتورة نادية السيف ، وأدارت الجلسة الدكتورة أروى خميس ، في حين شهد المعرض إقامة عرض فلكلوري باكستاني من أداء مجموعة من الجالية الباكستانية .وأفاد أن معرض جدة للكتاب خصص ضمن برنامجه الثقافي ندوة بعنوان "اقتصاديات المعرفة والفنون وفق رؤية 2030" بمشاركة سعود البلوي ، ووحيد الغامدي ، ومحمد الفريح ، وأدار الندوة الدكتور فهد الشريف ، كما شهد عرض فلكلوري يمني من أداء مجموعة من طلاب المنح بجامعة الملك عبدالعزيز ومحاضرة بعنوان "تنمية مهارات الاتصال في الحوار" ومناظرة "خطابنا الإعلامي والتحديات" إلى جانب ورشة عمل "وسائل التعليم والاحتياجات الخاصة" ومعرض فوتوغرافي لجمهورية المكسيك يتحدث عن أهم معالم البيئة والآثار في المكسيك .وقال : إن معرض جدة الدولي للكتاب شهد إقامة معرض فوتوغرافي للولايات المتحدة الأمريكية الذي يتحدث عن التنوع البيئي في الولايات المتحدة الأمريكية ، إضافة لورشة الرسم الدولية المشتركة التي قدمها الرسام محمد الزهراني ، وورشة عمل للخط العربي ، ومعرض التراث الأردني من أزياء وحرف بمشاركة من الجالية الأردنية ومعرض التراث الفلسطيني الذي قدمنه طالبات المنح بجامعة الملك عبد العزيز ومعرض التراث اليمني بمشاركة من طلاب وطالبات المنح بجامعة الملك عبد العزيز .كما شهد المعرض إقامة ورشة رسم يومية مباشرة أمام الجمهور على أشكال مجسمات معدة مسبقاً على تصاميم شكل كتاب ، وورشة التصوير الضوئي التي يقدم فيها استديو لتصوير البورتيرهات "صور شخصية للوجه" واستديو لتصوير الأطفال وضيوف المعرض ، بمشاركة محترفين ومتخصصين في التصوير الضوئي .// انتهى //22:34ت م0188