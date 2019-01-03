عدن 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 3 يناير 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي.واستعرض اللقاء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، جهود الحكومة في ملف التعافي الاقتصادي المبكر والعمل على استعادة قدرات مؤسسات الدولة وتمكين السلطات المحلية من تنفيذ برامجها العملية والإدارية للنهوض بالوطن جراء الحرب التي فرضتها ميليشيا التمرد والانقلاب .// انتهى //23:24ت م0194