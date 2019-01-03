الأمم المتحدة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه حتى اليوم الخميس، لقي أكثر من 400 شخص حتفهم في أعقاب التسونامي الذي ضرب المناطق الساحلية حول منطقة مضيق سوندا بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا.وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: إنه في غضون ذلك "يعمل آلاف الأشخاص من الحكومة الإندونيسية والصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية وغيرها على الاستجابة لذلك، كما يقومون بتوزيع إمدادات الطوارئ، مثل الغذاء والماء والصرف الصحي والبطانيات.وقد أدى النشاط البركاني في بركان أناك كراكاتو إلى حدوث التسونامي الذي دمر نحو ثلاثة آلاف منزل وأدى إلى نزوح أكثر من 33 ألف شخص.وأشار حق إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني على اتصال وثيق مع السلطات الوطنية لتقديم أي دعم قد يكون مطلوبًا.// انتهى //23:41ت م0196