بيروت 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 3 يناير 2019 م واسذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أنّ قوات الجيش الإسرائيلي أقدمت على استحداث موقع عند حدود مستعمرة "مسكفعام، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقابل لحاجز للجيش اللبناني في بلدة العديسة الجنوبية اللبنانية المحررة بشكل استفزازي.ولفتت الوكالة إلى أنّ استحداث هذا الموقع جرى بعدما استأنفت ورشة فنية إسرائيلية أعمال رفع السواتر التربية خلف الشريط التقني الفاصل عن الأراضي المحررة، في ظل نقل الأتربة والصخور إلى الجهة الجنوبية من ضيعة الغجر المحتلة.// انتهى //23:45ت م0197