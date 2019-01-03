رياضي/ المنتخب السعودي الأول لكرة اليد يقابل بيلاروسيا في ثاني جولات البطولة الدولية الودية
الخميس 1440/4/27 هـ الموافق 2019/01/03 م واس
الرياض 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واس
يتقابل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مع نظيره منتخب بيلاروسيا غداً ، في ثاني جولات البطولة الدولية المقامة منافساتها حالياً في إسبانيا، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2019 المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 - 27 يناير الجاري في ألمانيا والدنمارك.
وتلقى الأخضر السعودي الخسارة في لقاءه الأول بالبطولة الدولية من أمام المستضيف منتخب إسبانيا بنتيجة (25-42)، في اللقاء الذي جمعهم مساء اليوم .
ومن المقرر أن يجري المنتخب السعودي حصته التدريبية غداً الجمعة خلال الفترة الصباحية، على أن تكون المباراة أمام بيلاروسيا خلال الفترة المسائية.
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