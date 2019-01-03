محايل 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسافتتح محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة اليوم مهرجان محايل للتسوق والترفيه المقام ضمن فعاليات مهرجان محايل ادفا في نسخته الثانية عشر ، بحضور وكيل المحافظة علي بن إبراهيم الفلقي ومديري الإدارات الحكومية والأمنية .وتجول المحافظ داخل الخيمة التي تحتوي على أركان للتسوق بالإضافة إلى ركن الأسر المنتجة وحديقة الحيوان , والسيرك , والركن الخاص بمستشفى محايل الأهلي .وأكد منظم فعاليات خيمة التسوق مثيب المعاوي ، اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بهذا المهرجان التسوق والترفيه، مبيناً أن المهرجان ساهم بتوظيف أكثر من 100 شاب وشابه، معبراً عن شكره للمحافظ ولمديري الإدارات الحكومية والأمنية على حضورهم وتشريفهم للحفل .ثم قدم أوبريت بمشاركة إحدى الفرق الشعبية.وفي ختام الحفل كرم المحافظ عدد مديري الإدارات الحكومية والأمنية والمؤسسات الخاصة.// انتهى //23:59ت م0201