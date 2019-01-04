عدن 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 3 يناير 2019 م واسالتقى وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة باليمن، عبدالرقيب فتح، اليوم، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في عدن، محمد علي محمود.وناقش اللقاء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، برامج التنمية المستدامة المدرجة ضمن خطة البرنامج التنفيذية للعام 2019م في عدد من المحافظات، والترتيبات اللازمة لزيارة وفد الاتحاد الأوروبي ومنظمة "الفاو للعاصمة المؤقتة عدن.وبحث الوزير اليمني خلال اللقاء دعم التنمية الريفية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الداعمة للمزارعين في محافظتي أبين ولحج وعدد من المحافظات.وناقش المسؤولان تزويد ميناء الحاويات بجهاز أشعة متكامل لفحص الحاويات بقيمة قدرها مليون و700 الف دولار بالتنسيق مع وزارة النقل ومؤسسة الموانئ، وآليات رفع الطاقة الاستيعابية لميناء عدن لاستقبال السفن الاغاثية والغذائية المختلفة.// انتهى //00:33ت م0202