عمّان 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م واسأقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الأردنية للسنة المالية 2019 م ، بأغلبية 60 نائبًا من بين 105 نواب حضروا الجلسة .جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس مساء اليوم في ختام مناقشة المجلس للموازنة ، والتي استمرت 4 أيام.ومن المقرر أن يبدأ مجلس الأعيان الأردني خلال الأسبوع القادم ، بمناقشة مشروع قانون الموازنة تمهيداً لوضعه موضع التنفيذ.ويقدّر مشروع قانون الموازنة العامة الإيرادات العامة للحكومة الأردنية بمبلغ مليار و 610 مليون دينار أردني ، منها 600 مليون دينار أردني منح خارجية، وإجمالي النفقات بــ9 مليار و 255 مليون دينار أردني ، وبعجز يصل إلى 646 مليون دينار أردني بعد المنح الخارجية.//انتهى//00:44ت م0203